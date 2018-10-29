Появились первые снимки российского сверхскоростного вертолета будущего

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Американский журнал Defence Blog опубликовал первые фотографии концепта российского перспективного боевого вертолета.

По данным издания, разработкой вертолета занимается конструкторское бюро «Камов». На изображениях видно, что на воздушном судне появятся крылья, при этом шасси будут убираться во время полета. Кроме того, кресла в кабине экипажа расположены рядом друг с другом.

Отмечается, что сверхсовременный вертолет, название которого не разглашается, сможет развивать скорость до 700 км/ч. Новинка будет оснащена средствами инфракрасного противодействия для подавления авиационной техники противника, говорится в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» и Минобороны РФ заключили контракт на формирование концепции скоростной боевой машины. Свои варианты проекта представят и специалисты «Камова», и инженеры «Миля». Срок до конца октября 2018 года отведен на аванпроект облика комплексной оптико-электронной обзорно-прицельной системы перспективной боевой машины.

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