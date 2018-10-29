Глава id Software раскритиковал популярный жанр «Королевская битва»

Ричардсон, США, , 11:25 — REGNUM Тим Уиллитс, глава компании id Software, подверг критике популярный жанр Battle Royale («Королевская битва»). Уиллитс заявил, что игры этого жанра (вроде PUBG и Fortnite) спекулируют на идеях, которые были придуманы много лет назад, поэтому в проектах id Software этого режима не будет, сообщает GameSpot.

Глава id Software также отметил, что одной из модификаций для оригинальной Quake, созданной пользовательским сообществом, был режим last-player standing (последний выживший игрок), являющийся основой для современного жанра Battle Royale. Правда, в отличии от современных аналогов, модификация для Quake поддерживала игру максимум для четырёх человек.

«Людям нужно понять, что это идея существовала и раньше. В игре «вышибалы» в конце остаётся только один игрок, значит это тоже Battle Royale. Так продолжится и в будущем: лучшие игры создаются на идеях, которые УЖЕ нравятся людям», — сообщил Тим Уиллитс.

Также Уиллитс сообщил, что в проектах id Software не появится популярного режиме Battle Royale. По словам главы компании, разработка игры занимает достаточно продолжительное время. Если игровое сообщество хочет видеть Вattle Royale сегодня, не факт, что он останется популярным к тому моменту, как закончится разработка игры.

Напоминаем, что «Королевская битва» (Battle Royale) — один из жанров массовых многопользовательских онлайн-игр, совмещающий в себе элементы симулятора выживания с режимом last man standing. «Королевская битва» сталкивает большое количество управляемых игроками персонажей с минимальным набором снаряжения на ограниченной карте. Игроки должны искать на карте оружие и уничтожать противников, пока в игре не останется только один.

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