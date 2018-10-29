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Китайские ученые разработали высокоэффективные солнечные панели

Техника

Новая технология использует высокоэффективные слои на солнечных панелях, которые позволяют улучшить эффективность батарей на 15,1%

Ланьчжоу, Китай, 29 октября 2018, 09:18 — REGNUM  Китайские исследователи разработали новую технику создания солнечных панелей, которая позволяет улучшить эффективность солнечных батарей и снизить их стоимость, сообщает 29 октября газета Жэньминь жибао.

Новая технология использует высокоэффективные слои на солнечных панелях, которые позволяют улучшить эффективность батарей на 15,1%, сообщил глава команды исследователей Ланьчжоуского университета в провинции Ганьсу Пэн Шанлун.

По его словам, новая технология существенно увеличивает потенциал солнечных батарей, а также снижает воздействие на них высоких температур, по позволяет, в свою очередь снизить цену и увеличить эффективность.

Он также отметил, что главная беда современных батарей — это именно сложность в производстве, которая порождает их достаточно высокую стоимость при относительно низком коэффициенте полезного действия. Все это, в свою очередь, значительно ограничивает сферу их применения.

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