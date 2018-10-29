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Япония успешно вывела в космос два научных спутника

Техника

Пуск ракеты был осуществлен с космодрома Танэгасима на юго-восточном побережье одноименного острова

Япония успешно вывела в космос два научных спутника
Иллюстрация: Jaxa.jp
Старт ракеты H-IIA F40

Токио, 29 октября 2018, 08:54 — REGNUM  Японское аэрокосмическое агентство JAXA успешно запустило на орбиту два научно-исследовательских спутника. Об этом свидетельствуют данные официального сайта агентства.

Отмечается, что аппараты были выведены в космос при помощи ракеты-носителя H-IIA F40. Пуск ракеты был осуществлен с космодрома Танэгасима на юго-восточном побережье одноименного острова.

По сведениям агентства, один из спутников (GOSAT-2) предназначен для наблюдения за процессом образования парниковых газов, второй аппарат, созданный инженерами Объединенных Арабских Эмиратов, будет использоваться в качестве метеоспутника.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что в Японии был отменен запуск автоматического грузового корабля Kounotori к Международной космической станции (МКС). В JAXA отметили, что отмена вызвана необходимостью дополнительной проверки двигателя ракеты-носителя.

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