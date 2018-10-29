Главы Китая и Франции обменялись поздравлениями по случаю запуска спутника

Пекин, , 08:41 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись поздравлениями по случаю успешного запуска на орбиту совместного океанографического спутника, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

В своей поздравительной телеграмме председатель Си отметил, что сотрудничество в космической сфере является важной частью всестороннего китайско-французского стратегического партнерства, а успешный запуск разработанного совместно океанографического спутника является демонстрацией актуальных результатов этого сотрудничества.

Макрон в ответной телеграмме заявил, что запуск стал важным шагом в сторону двустороннего сотрудничества в космической сфере, а его успех тесно связан с уровнем сотрудничества космических агентств двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, совместный китайско-французский океанографический спутник был выведен на орбиту ракетой-носителей «Чанчжэн-2С» с космодрома Цзюцюань утром по Пекину 29 октября.

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