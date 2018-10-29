Китайский беспилотный батискаф Haixing 6000 оправдал свое название

Пекин, , 05:24 — REGNUM Один из глубоководных роботов китайского производства Haixing 6000 («Хайсин») поставил рекорд глубины погружения для беспилотных аппаратов дистанционного управления, спустившись на 6001 метр ниже уровня моря, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Аппарат был разработан командой конструкторов Шэньянского института автоматики при Китайской академии наук. Он стал первым аппаратом дистанционного управления для подводных исследований, построенным Китаем, который способен опускаться на глубины ниже 6 км, отметил главный ученый команды Ли Чжиган.

Аппарат провел под водой три часа, где выполнил серию задач по наблюдению за морем, биологическим исследованиям, изучению грунта и сбору образцов воды. На глубине 2 км аппарат собрал три партии образцов общим весом около 400 кг породы. При этом самый тяжелый камень весил около 61 кг.

Напомним, что называние аппарата «Хайсин» в переводе с китайского означает «морская звезда». В общей сложности он совершил девять погружений на разные глубины за время экспедиции, которая завершилась 26 октября. Многие эксперты полагают, что результаты работы аппарата являются демонстрацией того прогресса, который сделал Китай в последние годы по созданию глубоководных беспилотных аппаратов дистанционного управления.