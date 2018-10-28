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В США представили первое коммерческое мобильное устройство стандарта 5G

Техника

Устройство получило название Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot

Даллас, США, 28 октября 2018, 15:21 — REGNUM  Американская компания AT&T представила мобильную точку доступа, поддерживающую стандарт связи пятого поколения (5G). Об этом 26 октября сообщает пресс-служба AT&T.

Устройство получило название Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot. Мобильный роутер прошел успешное тестирование на участке связи 5G в городе Вако (штат Техас, США). В компании отметили, что информация о сроках поступления роутера в продажу будет представлена позже.

Компания сообщила, что рассчитывает развернуть сеть 5G в 12 американских городах к концу 2018 года. В 2019 году сеть нового стандарта охватит еще 19 городов.

Эксперты отмечают, производителям еще не удалось приблизить размеры устройств стандарта 5G к устройствам прошлого поколения, поэтому Netgear Nighthawk 5G получился довольно громоздким.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американская промышленность выиграет гонку к стандарту связи 5G.

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Телекоммуникации
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