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ABB построит в Китае самую современную фабрику робототехники

Техника

В швейцарской ABB рассчитывают, что производство будет запущено в 2020 году

Цюрих, Швейцария, 28 октября 2018, 14:33 — REGNUM  $150 млн инвестирует швейцарская компания ABB в строительство производственного центра в Шанхае. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ABB.

В компании заявляют, что новое предприятие станет самой продвинутой в мире фабрикой по производству роботов. Производственный центр станет одним из самых автоматизированных предприятий в отрасли, большую часть работ будут выполнять роботы.

В пресс-службе отметили, что место для строительства новой фабрики выбрано не случайно. Китайский рынок робототехники является самым большим в мире: в 2017 году каждый третий робот, произведенный в мире, отправлялся в Китай.

В ABB рассчитывают, что производство будет запущено в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Google объявила о запуске проекта Cloud Robotics по разработке облачной платформы для предприятий, использующих роботов.

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Робототехника
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