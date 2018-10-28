В Google занялись разработкой облачной платформы для роботов

Маунтин-Вью, США, , 12:17 — REGNUM Компания Google начала разработку облачной платформы для оптимизации использования роботов в производстве, сообщается на сайте проекта Cloud Robotics.

Облачным хранилищем данных называют онлайн хранилища, использующие распределенные серверы. Проект компании Google Cloud Robotics представляет собой подобную платформу для роботов.

В Google считают, что этот сервис может быть востребован на предприятиях, которые используют роботов на производстве. Сервис позволит эффективнее управлять промышленными роботами, позволив скоординировать действия нескольких роботов, которые смогут использовать информацию из общего облачного хранилища.

Тестовый запуск платформы запланирован на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий представил робота-гуманоида HPR-5P, который может использовать строительный инструмент.