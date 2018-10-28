В Китае тестируют батареи для электротранспорта, заряжающиеся за 15 минут

Пекин, , 11:06 — REGNUM Китайская компания Evoke Motorcycles начала тестирование батарей для электротранспорта, которые заряжаются за 15 минут. Об это сообщает Electrek.

Компания Evoke Motorcycles базируется в Пекине и занимается производством электромотоциклов. Батареи, которые сейчас используются в электротранспорте компании, заряжаются за 4 часа от систем с межфазным напряжением 220 Вольт.

В Evoke Motorcycles сообщили, что приступили к тестированию батарей, которые смогут заряжаться от станций второго уровня. На таких станциях батареи могут быть заряжены с уровня 0% до уровня 80% всего за 15 минут.

Новые батареи состоят из 18 650 литий-ионных гальванических элементов и используют активную систему теплового регулирования. Эти усовершенствования должны значительно продлить срок службы батарей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября российский холдинг «Концерн Радиоэлектронные технологии» и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет подписали соглашение, предусматривающее разработку дорожной карты развития электротранспорта в России.