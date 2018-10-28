Китайская частная ракета не смогла выйти на орбиту

Пекин, , 09:25 — REGNUM В Китайской Народной Республике состоялся второй запуск частной ракеты-носителя ZQ-1. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает государственная телекомпания Китая CCTV.

Ракета-носитель ZQ-1 стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу 27 октября в 16:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). К сожалению, запуск был неудачным.

Первая и вторая ступени ракеты сработали штатно, но вот с третьей ступенью ракеты произошли проблемы. В итоге на заданную орбиту она не вышла.

Данная ракета была изготовлена компанией Blue Arrow Space Technology. Эта компания является первым китайским частным ракетным предприятием, получившим лицензию на запуск частной ракеты.

Стоит отметить, что в Китае есть и другие частные космические компании, но они пока запускали ракеты, которые совершали только суборбитальные полеты.