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Корвет «Громкий» вышел в море на испытания

Техника

Испытания проходят в соответствии с графиком

Корвет «Громкий» вышел в море на испытания
Иллюстрация: Mil.ru
Корвет «Громкий»

Владивосток, 28 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Корвет «Громкий» вышел на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря 28 октября, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России.

Комиссия штаба Тихоокеанского флота проверила корвет на готовность к выходу в море, после чего «Громкий» покинул порт Владивосток. В акватории Японского моря будут проверены тактико-технические характеристики и надежность оборудования корвета.

В пресс-службе отмечают, что испытания проходят в соответствии с графиком. Ожидается, что «Громкий» будет передан Тихоокеанскому флоту до конца 2018 года.

Напомним, «Громкий» является корветом проекта 20 380. Малые сторожевые корабли этого проекта станут основой военно-морского флота России в ближней морской зоне.

«Громкий» был заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. 31 августа 2018 года корабль был доставлен во Владивосток с помощью плавучего дока «Зея».

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Военно-морской флот
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