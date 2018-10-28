Корвет «Громкий» вышел в море на испытания

Владивосток, , 09:03 — REGNUM Корвет «Громкий» вышел на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря 28 октября, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России.

Комиссия штаба Тихоокеанского флота проверила корвет на готовность к выходу в море, после чего «Громкий» покинул порт Владивосток. В акватории Японского моря будут проверены тактико-технические характеристики и надежность оборудования корвета.

В пресс-службе отмечают, что испытания проходят в соответствии с графиком. Ожидается, что «Громкий» будет передан Тихоокеанскому флоту до конца 2018 года.

Напомним, «Громкий» является корветом проекта 20 380. Малые сторожевые корабли этого проекта станут основой военно-морского флота России в ближней морской зоне.

«Громкий» был заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. 31 августа 2018 года корабль был доставлен во Владивосток с помощью плавучего дока «Зея».