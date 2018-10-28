Воскресенье, 28 Октября 2018 года
10:01:03 МСК

Роскосмос успешно испытал беспилотный комбайн

Техника

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — прокомментировал Дмитрий Рогозин новое изобретение НПО имени академика Н.А. Семихатова

Екатеринбург, 28 октября 2018, 08:34 — REGNUM  Об успешном проведённом научно-производственным объединением (НПО) автоматики имени академика Н.А. Семихатова (Екатеринбург) испытании беспилотного комбайна рассказал 28 октября на своей странице в Facebook глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«НПО автоматики успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля — 2 см», — написал глава Роскосмоса и прикрепил к сообщению видео с испытаний новинки.

Как следует из видео, беспилотник оснащен системой точного вождения и машинным зрением, что позволяет ему с высокой степенью точности проходить траектории любого уровня сложности.

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — прокомментировал Дмитрий Рогозин новое изобретение НПО имени академика Н. А. Семихатова.

Отметим, специализация НПО автоматики в корпорации «Роскосмос» — разработка и изготовление радиоэлектронной аппаратуры и систем управления для космической и техники ракетной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить