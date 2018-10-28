Роскосмос успешно испытал беспилотный комбайн

Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM Об успешном проведённом научно-производственным объединением (НПО) автоматики имени академика Н.А. Семихатова (Екатеринбург) испытании беспилотного комбайна рассказал 28 октября на своей странице в Facebook глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«НПО автоматики успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля — 2 см», — написал глава Роскосмоса и прикрепил к сообщению видео с испытаний новинки.

Как следует из видео, беспилотник оснащен системой точного вождения и машинным зрением, что позволяет ему с высокой степенью точности проходить траектории любого уровня сложности.

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — прокомментировал Дмитрий Рогозин новое изобретение НПО имени академика Н. А. Семихатова.

Отметим, специализация НПО автоматики в корпорации «Роскосмос» — разработка и изготовление радиоэлектронной аппаратуры и систем управления для космической и техники ракетной.