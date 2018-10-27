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Испытания по подавлению спутников связи провели в РФ

Техника

«Тирада-2С» уже проходил испытания

Москва, 27 октября 2018, 16:18 — REGNUM  РФ провела испытания систем (комплекс «Тирада-2С»), которые смогут выводить из строя спутники связи потенциального противника, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Тирада-2С» уже проходил испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — отметил источник.

Сообщается также, что системы будут работать под управлением операторов.

Работа над проектом «Тирада-2» стартовала в 2001 г., когда сообщалось, что система с земли сможет выводить из строя спутники связи с помощью радиоэлектронного подавления.

Ранее американский эксперт отмечал, что РФ опережает США в области средств радиоэлектронной борьбы, и это «угрожает западному доминированию» в мире.

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