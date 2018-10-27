Число пользователей почты компании Google достигло 1,5 млрд

Маунтин-Вью, США, , 15:50 — REGNUM Количество пользователей электронной почты Gmail компании Google достигло 1,5 млрд пользователей, сообщили 26 октября в пресс-службе компании.

Почтовый сервис Google был запущен в 2004 году. К 2012 году число пользователей Gmail составило около 420 млн человек, что сделало Gmail самой популярной почтовой службой в мире. До 2012 года самой популярной почтовой программой был сервис Hotmail компании Microsoft.

После этого Gmail не уступал лидерства, а в феврале 2016 года в компании заявили о преодолении отметки в 1 млрд пользователей.

Отметим, что число пользователей не совпадает с числом людей, использующих программу. Компания учитывает каждый активный электронный ящик, даже если несколько из них принадлежат одному человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в компании Google заявили, что с 2018 года компания не будет сканировать электронную почту пользователей Gmail для таргетирования рекламы.