В IBM разработали ИИ для парфюмеров

Цитата из х/ф «Парфюмер. История одного убийцы». Реж. Том Тыквер. 2006. Германия, Франция, Испания, США

Нью-Йорк, США, , 14:50 — REGNUM Специалисты американской компании IBM разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который поможет парфюмерам в создании новых ароматов. Об этом сообщает пресс-служба IBM.

Специалисты IT компании IBM объединились с экспертами из парфюмерной компании Symrise для разработки системы искусственного интеллекта, которая облегчит работу парфюмерам.

Алгоритм Philyra, названный в честь одной из океанид в греческой мифологии, использует большую базу данных имеющихся ароматов. Philyra помогает подобрать замену какому-либо ингредиенту, рассчитывает оптимальные пропорции и сравнивает с имеющимися образцами.

Philyra уже используется бразильской косметической компанией O Boticario. Первые духи, разработанные при помощи искусственного интеллекта, появятся на рынке в 2019 году.

В IBM ожидают, что в будущем эту технологию станут применять парфюмеры всего мира, а компания Symrise уже начала обучать парфюмеров использованию ИИ технологий в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года швейцарский парфюмер Венсан Микотти представил новый аромат September Country, созданный при участии руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса.