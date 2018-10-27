В НИИ в Томске разрабатывают робота-микрохирурга

Томск, , 13:47 — REGNUM Проект по разработке робота-микрохирурга начали томский НИИ микрохирургии и немецкая компания WEIZ Industrietechni und Robototechnic GMBH. Об этом сообщает пресс-служба института.

Президент НИИ микрохирургии профессор Владимир Байтингер сообщил, что робот создается для выполнения работ по накладыванию тончайших микрососудистых швов.

Микрохирурги работают с сосудами, диаметр которых может быть меньше 500 микрон. При такой толщине сосуда на исполнение шва влияет даже биение сердца хирурга, использование робототехники позволит существенно повысить точность.

Проектирование робота начато на основе замеров движения рук микрохирургов и параметров оборудования, которые эксперты немецкой компании сделали в томском НИИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в томском НИИ микрохирургии в 16-й раз провели акцию «Улыбнись!». В рамках акции микрохирурги бесплатно оперируют детей из разных регионов России.