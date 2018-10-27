Запуск беспилотного Cruise AV от General Motors оказался под вопросом

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Запуск новой полностью беспилотной модели Cruise AV компании General Motors в 2018 году оказался под вопросом из-за возникших технических неполадок, сообщает 27 октября агентство Reuters.

По данным Reuters реализация проекта беспилотного автомобиля в установленный срок маловероятна из-за возникших при тестировании Cruise AV технических неполадок.

Так машины иногда не отличают передвигающийся объект от стоящего. К примеру, беспилотник может остановиться в случае если на его пути окажутся припаркованные мотоциклы. Также система не всегда распознает пешеходов и видит велосипеды там, где их нет на самом деле. А главное, ещё никто не встречал Cruise AV на улицах совсем без водителя и пока речь даже не идет о тестовой поездке машины с пассажирами.

Отметим, отдельное подразделение GM Cruise уже привлекло от инвесторов 5 миллиардов долларов на разработку полностью автономной модели и согласно сообщениям представителей компании, уже в следующем году Cruise AV должен появиться на улицах в качестве роботакси и начать отбивать расходы производителя.