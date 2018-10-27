Микродрон с лебедкой доставит медикаменты людям, оказавшимся под завалом

Стэнфорд, США, , 12:55 — REGNUM Сверхлегкий беспилотный летающий аппарат, способный транспортировать объекты, превышающие его вес в 40 раз, представили инженеры из Стэнфордского университета (США) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) в статье в Science Robotics.

Робот американо-швейцарской разработки получил название FlyCroTug. Эти небольшие роботы (массой около 100 граммов) способны перемещать объекты, чья масса достигает 4 килограммов. Транспортировка объектов осуществляется с использованием специальной лебедки с 32 крючками.

Разработчики отметили, что эту идею им подсказала сама природа. Летающие насекомые, такие как осы, могут дотянуть до гнезда волоком добычу, с которой не могут взлететь. FlyCroTug действует подобным образом: дрон цепляет крючки к предмету, отлетает, закрепляется на поверхности и подтягивает предмет лебедкой.

Инженеры считают, что эти дроны смогут использоваться при проведении спасательных работ. Например, они смогут доставлять медикаменты людям, оказавшимся под завалами зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре инженеры из Киотского университета (Япония) представили многосуставного робота, напоминающего змею. 36 подвижных суставов позволяют роботу двигаться в ограниченном пространстве со сложным рельефом. Робот-змея разрабатывается для использования поисково-спасательными службами.