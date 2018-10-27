В Китае создали робота из жидкого метала

Сучжоу, Китай, , 07:50 — REGNUM Группа ученых из Университета Сучжоу под руководством профессора Ли Сянпенга разработала робота из жидкого метала, сообщат 27 октября SCMP.

Как передает издание, ученые были вдохновлены в своей работе идеей о роботе из жидкого метала фильмом «Терминатор 2. Судный день». Способность показанной в фантастическом фильме модели робота Т-1000 из жидкого метала к изменению формы заинтересовала ученых.

Также сообщается, что робот имеет небольшой (с ладонь — прим. ред.) размер и состоит из пластикового колеса, небольшой литиевой батареи и капель жидкого металла. Колесо робота катится, когда жидкий металл меняет центр тяжести, что контролируется изменением напряжения через встроенную батарею.

Отметим, профессор робототехники Университета Сучжоу Ли Сянпенга сконструировал прототип робота из жидкого металла вместе с Цзянь Шу из Университета науки и техники Китая, а также исследователями из Университета Wollongong в Австралии. Результат их совместной работы были опубликован в научном журнале Advanced Materials на прошлой неделе.