УАЗ ответил серией видеороликов на критику нового «Патриота»

Ульяновск, , 07:23 — REGNUM Серия видеороликов, рассказывающих об изменениях в обновленной модели автомобиля УАЗ «Патриот», выпустил завод в Ульяновске в ответ на критику новой модели со стороны пользователей интернета, сообщает 27 октября «За рулем».

После того как ульяновский завод выпустил осенью на рынок обновленную версию «Патриота» новую модель раскритиковали пользователи Сети, считая, что обновленная версия внедорожника уже не внедорожник и годится только для асфальтовых дорог.

В ответ была выпущена серия роликов, которая должна опровергнуть данную критику. Один из роликов показывает, как новый «Патриот» перемещается в условиях бездорожья и пересеченной местности.

В другом специалист НТЦ УАЗ рассказывает о рулевом демпфере новой модели, который по мнению пользователей Сети установлен слишком низко, разъясняя, что это оптимальный вариант установки и исполнен он по двухтрубной технологии, которая обеспечивает этому узлу защиту.

На последнем рассказывается о переднем мосте от коммерческого УАЗ Профи, установленном теперь и на «Патриоте». Он оснащено открытыми поворотными кулаками, приводами и пыльниками и имеет иной наклон шкворня. Все это способствует уменьшению радиуса разворота автомобиля, однако многие усомнились в жизнеспособности этой конструкции в условиях бездорожья.

Отметим, модифицированная версия УАЗ «Патриот» была представлена 20 сентября. На ней, кроме указанных изменений, установлен модернизированный 2,7-литровый бензиновым двигатель с увеличенной степенью сжатия и измененными фазами газораспределения. Кроме этого улучшена шумоизоляция, усовершенствована подвеска и улучшена управляемость.