В Китае крупнейший в мире гидросамолет впервые взлетел с воды. Видео

Пекин, , 23:46 — REGNUM В Китае впервые поднялся в воздух с поверхности воды самый большой в мире гидросамолет AG600, сообщает 26 октября интернет-портал Flightglobal.

По информации портала, это произошло 20 октября в акватории водохранилища на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй.

Гидросамолет взлетел, сделал несколько кругов над водохранилищем, а затем совершил посадку на поверхность воды.

Согласно данных открытых источников, 37-метровый китайский гидросамолет AG600 имеет максимальный взлетный вес в 53,5 тонны, и способен преодолевать расстояние в 5000 км со скоростью до 570 км/час.

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