В Швеции начали испытания субмарины с воздухонезависимым двигателем. Видео

Карлскрона, Швеция, , 20:43 — REGNUM В Швеции начали тестирование подводной лодки с дизель-электрическим двигателем нового поколения, сообщает 26 октября пресс-служба компании Saab.

После глубокой модернизации дизель-электрическая подводная лодка «Готланд» получила воздухонезависимую энергетическую установку третьего поколения, хотя для ее установки корпус субмарины пришлось удлинить на два метра.

Подчеркивается, что силовая установка, которая тестируется на этой подлодке, будет использоваться при постройке шведских подлодок следующего поколения А26.

Дизель-электрическая подводная лодка «Готланд» была спущена на воду в феврале 1995 года и изначально была оснащена двигателем Стирлинга, позволяющим субмарине не всплывать до 14 суток. Новая энергетическая установка увеличит продолжительность непрерывного пребывания в подводном положении до 20 суток.

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