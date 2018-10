Герои аниме и силы зла: подробности игр Jump Force и Deadhaus Sonata

Токио, , 15:54 — REGNUM Новой информацией о своих проектах поделились сразу две студии-разработчика. Японская компания Bandai Namco на своём официальном YouTube-канале выложила трейлер своего будущего проекта Jump Force, демонстрирующий новых игровых героев, а также сообщила дату выхода проекта. Малоизвестная студия Apocalypse, в свою очередь, анонсировала новую игру, которую разрабатывает Денис Дьяк, создатель серии Legacy of Kain, сообщает IGM.

Новый трейлер Jump Force демонстрирует арену для схваток, которая будет располагаться в Париже. Также в игре появятся два новых играбельных героя: Рё из City Hunter и Кенсиро из Fist of the North Star. Один из героев будет использовать огнестрельное оружие, второй исключительно навыки ближнего боя. Bandai Namco впервые сообщили и дату выхода игры. Релиз проекта официально назначен на 15 февраля 2019 года.

Напоминаем, что Jump Force — трёхмерный файтинг (сражения двух игроков на замкнутой арене), главными героями которого станут самые популярные персонажи сборников манги Shonen Jump. Среди героев появятся самые популярные герои манги и аниме: Наруто из Naruto, Луффи из One Piece и Гоку из Dragon Balls. Сражения персонажей будут проходить в реальном мире — на Земле.

Первый тизер нового проекта Дениса Дьяка, автора игр Legacy of Kain, Too Human и Eternal Darkness вышел на официальном канале издания IGM. Игра называется Deadhaus Sonata и представляет собой условно-бесплатную Action-RPG. По словам Дьяка, Deadhaus Sonata объединяет в себе лучшие черты его предыдущих проектов — атмосферу Eternal Darkness, Action элементы из Too Human и готическую ролевую систему Legacy of Cain. Игрока предстоит взять на себя роль представителей тёмных сил. Также известно, что проект будет полностью мультиплеерным. Дата выхода новой игры пока не сообщается.

Напоминаем, что Денис Дьяк работает и над продолжением игры Eternal Darkness под названием Shadows of the Eternal. На разработку игры Дьяк дважды пытался собрать денег на Kickstarter, но оба раза безуспешно.

