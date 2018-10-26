Президент Индонезии стремится увеличить количество стартап-компаний

Джакарта, , 12:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо стремится увеличить количество стартап-компаний категории «unicorn» в Индонезии, сообщает Antaranews.

«Я счастлив, что за последние 4−5 лет у нас появились стартап-компании в категории «unicorn». Сколько их сейчас? Четыре? Мне бы хотелось больше», — заявил президент, открывая творческий фестиваль Ideafest 2018 в Джакарте.

«Unicorn» — это термин для стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов США. В Индонезии есть как минимум 4 такие компании, а именно Go-Jek, Tokopedia, Traveloka и Bukalapak.

Все эти индонезийские компании получили фантастические суммы средств от инвесторов. Go-jek получил 1,2 млрд долларов США от компании Google. В августе 2017 года Tokopedia получила инвестиции в размере 1,1 миллиарда долларов США от Alibaba Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кулуарах государственного визита во Вьетнам 11−13 сентября 2018 года Джоко Видодо поздравил индонезийский сервис Go-Jek с успехом в развитии сотрудничества с зарубежными странами и запуском версии приложения для Вьетнама.

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