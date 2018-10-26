Ниндзя и кибернетическая армия: для Bushiden собрали деньги на Kickstarter

Гаррисберг, США, , 12:39 — REGNUM 26 октября завершается кампания на Kickstarter по сбору средств на игру Bushiden, однако авторы смогли собрать необходимую сумму в $70 тыс. намного раньше необходимого срока. Также на своём YouTube-канале разработчики поделились подробностями проекта.

«Изучайте мир в поисках кибернетических улучшений до тех пор, пока вы не станете достаточно сильными, чтобы победить демонического Гао и его кибернетическую армию раз и навсегда!», — гласит официальное описание проекта на Kickstarter.

Bushiden — это пиксельная action-adventure игра, рассказывающая о приключениях ниндзя в мире высокотехнологичного будущего. Разработчики из Pixel Arc сообщают, что в игре запланировано восемь уровней, множество разнообразных противников и улучшений для главного героя. Игру создавали, основываясь на классических представителях жанра — играх Ninja Gaiden и Contra.

Bushiden выйдет на РС, PS4 и Nintendo Switch. Дата выхода пока не сообщается, но награда вкладчикам обещана на август 2020 года, который, скорее всего, и станет временем выхода проекта.

Напоминаем, что Kickstarter — сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга. Kickstarter финансирует разнообразные проекты, такие, как создание фильмов независимого кинематографа США, комиксов, видеоигр, музыки и т. д. Проект был запущен 28 апреля 2009 года.

Например, ранее российская студия разработчик Dark Crystal Games решила запустить новую игру и для этого провела успешную кампанию по сбору средств на разработку игры Encased на Kickstarter. В результате на реализацию проекта деньги перечислили три тысячи человек, а выполнить план удалось на 120%.

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