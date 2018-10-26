Игра Red Dead Redemption 2 получила самую высокую оценку критиков

Нью-Йорк, США, , 12:56 — REGNUM 26 октября состоялся релиз ожидаемой игры Red Dead Redemption 2 от компании Rockstar. Игра сразу же стала самым высоко оценённым релизом текущего поколения консолей. Журналисты и критики поделились первыми оценками и рецензиями на игру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для прохождения доступна цифровая версия игры, розничные версии в России и странах СНГ можно будет приобрести только 30 октября. Игра уже на старте побила новый рекорд и получила самую высокую оценку на специализированном оценочном сервисе Metacritic. Red Dead Redemption 2 была оценена в 98 баллов из 100, в то время как прошлая популярная игра Rockstar — GTA V не смогла подняться выше 97 баллов.

Критики очень высоко оценили игру, единогласно отмечая, что в игре присутствует множество высококачественных аспектов, которые даже по отдельности сложно встретить в других играх. Журналисты также отметили визуальную и техническую составляющую проекта, заявляя, что у Red Dead Redemption 2 просто нет конкурентов в ближайшие пару лет.

«Red Dead Redemption 2 создала для Rockstar пьедестал на самом верху игровой индустрии. Игра создавалась 8 лет, и оно определённо того стоило», — пишет GamePlanet.

«Эта игра — настоящий шедевр и абсолютно уникальный игровой опыт», — пишет JeuxActu.

Правда, игра смогла получить и ряд негативных отзывов от игроков. Недовольные пользователи сетуют на то, что игра доступна лишь на консолях и пользователи персональных компьютеров пока не могут её изучить.

Напоминаем, что Red Dead Redemption 2 — компьютерная игра в жанре приключенческого вестерна от третьего лица с открытым миром, разработанная Rockstar Studios. Релиз игры официально состоялся 26 октября 2018 года.

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