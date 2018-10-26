В США вновь приостановили полеты истребителей F-35

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов Америки вновь приняло решение приостановить полеты ряда новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Marine Times.

Отмечается, у истребителей обнаружили проблемы с топливной системой. Так, военные специалисты выявили две трубы подачи топлива, которые требуют дополнительной проверки и замены.

Напомним, 27 сентября ВВС США впервые применили F-35B для нанесения удара по противнику. Истребитель атаковал позиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. На следующий день истребитель потерпел крушение в Южной Каролине. Пилот успел катапультироваться.

В начале октября Пентагон принял решение о временном прекращении полётов F-35 для проведения инспекции топливной системы самолёта. Расследование причин катастрофы выявило технический сбой в топливопроводе в двигателе самолета, что привело к аварии. 14 октября большая часть истребителей F-35 в США и других странах возобновила полеты.

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