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Роскомнадзор оштрафует Google за неисполнение требований

Техника

30 дней, отведенные на выполнение требований, истекли

Москва, 26 октября 2018, 03:01 — REGNUM  Компания Google будет обязана выплатить штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей за нарушение федерального законодательства России, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Сообщается, что поисковик проигнорировал требования Роскомандзора подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащий реестр запрещенных ресурсов, и перестать выдавать запрещенные сайты в системе поиска.

Напомним, Роскомнадзор направлял в Google требование о подключении к ФГИС в соответствии со ст. 15.8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в течение 30 дней. Однако компания не исполнила требований российского ведомства в указанный срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу в поиске заблокированных сайтов

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