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В России показали военный беспилотник с внешностью полярной совы

Техника

Действующий образец представлен специалистами Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина

Москва, 25 октября 2018, 21:02 — REGNUM  Российский военный беспилотник с внешностью полярной совы продемонстрировали специалисты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Действующий образец был показан в Москве на международной выставке «Интерполитех-2018».

Разведывательный беспилотник «Сова» не только имеет биоморфную внешность, но и оснащен бесшумным электродвигателем. Кроме того, аппарат несет аппаратуру наблюдения и целеуказания. Благодаря ей «Сова» может наводить на обнаруженные цели высокоточное оружие.

Стоит отметить, что академия им. Жуковского также представила беспилотный летательный аппарат с внешностью сокола-балабана, а также инфракрасную систему автоматической посадки беспилотников при отсутствии команд управления и спутниковых сигналов.

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