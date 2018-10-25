Неважно, что броневик не туда «плюхнулся». Важно, что США их испытывают

Москва, , 17:59 — REGNUM Случаи неточного десантирования парашютистов и военной техники происходят регулярно и по самым разнообразным причинам, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее портал Military.com сообщил, что в США военные допустили ошибку, испытывая новую платформу десантирования тяжелой техники с воздуха: один из броневиков приземлился в 1,5 км от намеченной точки. Бронеавтомобиль «Хамви» был сброшен на минуту раньше, чем следовало.

Это может быть вызвано техническими накладками, погодными факторами, а также самым обычным человеческим «раздолбайством», в одинаковой степени присущим представителям разных стран и народов.

Что касается случая со сбросом американскими военными бронеавтомобиля «Хамви», приземлившегося не там, где надо, то вполне вероятно, что причиной послужила обыкновенная неизученность новой техники.

Инцидент произошел в ходе тестирования новой парашютно-десантной платформы для тяжелой техники. Вполне возможно, что участники этого тестирования просто не знали, в какой момент надо «нажимать на кнопку», чтобы ранее не виданная ими конструкция приземлилась в заданную точку.

Я вполне допускаю, что выяснение именно этих параметров и было целью испытаний. В данном случае стоит обратить внимание не на броневик, случайно плюхнувшийся в частных владениях американского фермера, а на то, что в США проводятся испытания воздушно-десантных систем для тяжелой военной техники. Испытания для того и придуманы, чтобы выявлять недочеты и исправлять ошибки.

Так что этот инцидент свидетельствует не о «криворукости» военных США, а об их стремлении расширить боевые возможности своих воздушно-десантных войск.

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