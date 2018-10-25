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Xiaomi представила смартфон Mi Mix 3 с выдвижной фронтальной камерой

Техника

Устройство состоит из двух частей, соединённых слайдером

Пекин, 25 октября 2018, 15:18 — REGNUM  Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi Mix 3 с выдвижной фронтальной камерой. Об этом сообщает The Verge.

Устройство состоит из двух частей, соединённых слайдером. При необходимости фронтальная камера выдвигается из-под экрана. Чтобы ей воспользоваться, нужно сдвинуть экран вниз.

Отмечается, что благодаря расположению фронтальной камеры, экран занимает 93,4% передней поверхности смартфона. Также ещё одной особенностью устройства стала поддержка сетей стандарта 5G.

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