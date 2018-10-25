Аналог Pokemon GO с монстрами и призраками: игроки о Ghostbusters World

Сеул, , 15:45 — REGNUM На мобильных устройствах вышла игра Ghostbusters World, использующая технологию дополненной реальности. По аналогии с нашумевшей Pokemon GO, игроки нового проекта должны передвигаться в реальном мире и ловить разнообразных монстров с помощью камеры смартфона. Первые игроки опробовали проект и делятся своим мнением в социальных сетях и на странице проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мнения игроков относительно нового проекта разделились. Многим пользователям игра понравилась. Они отметили лёгкость освоения продукта, приятную игровую механику и сходство с Pokemon GO.

«Я только начала играть, но мне уже весело! Призраки похожи на тех, что были в мультсериале, их поимка доставляет настоящее удовольствие. «Режим истории» пока непривычен для меня, но он стал приятным дополнением для игр с дополненной реальностью», пишет пользователь Rachael Hudson

«Прекрасная дизайнерская работа. Сразу видно, на что ушло долгое время разработки игры. Безумно понравилось разнообразие призраков и отсылки к классическим фильмам», — сообщает Shea Murphy

«Как Pokemon GO, только лучше! Правда, съедает наибольшую часть моей батареи», — делится Raven Smith.

Другие игроки низко оценили новый проект, аргументируя это большим количеством технических недочётов и багов (программных ошибок). Многие игроки испытывают проблемы с подключением к интернету и не могут даже попробовать новую игру.

«Игра не работает без подключения к Wi-Fi. Мобильный интернет не справляется с нагрузкой, а новые обновления и патчи весят по 700мб!», — пишет Billie Chan.

«Я хотел насладиться этой игрок, но она просто не работает! Постоянная загрузка без возможности нажать кнопку «Играть», — сообщает xXRage PRXx

«Из-за обновлений невозможно нормально играть. Приходится по несколько минут на стоять на улице в надежде поймать хотя бы самого слабого призрака», — пишет пользователь Jason Farley

Игра вышла 22 октября 2018 года. Разработчики проекта, компания Four Thirty Three, заявили, что будут проводить регулярные обновления и работу над ошибками.

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