Генерал Гривус и таинственный лабиринт: обновления Ni No Kuni и Star Wars

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Крупные игровые студии-разработчики Level-5 и DICE на своих официальных сайтах поделились первыми подробностями дополнений для своих популярных проектов. Level-5 представили крупное сюжетное дополнение для приключенческой игры Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom. Разработчики из DICE, в свою очередь, продемонстрировали нового игрового персонажа для игры Star Wars Battlefront II со своим набором уникальных умений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крупное DLC (загружаемое дополнение) для японской игры Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom будет называться Labyrinth of the Ghost King. Оно добавит в игру крупную локацию повышенной сложности «Лабиринт» и сюжетные задания, посвящённые личным историям главных героев. Согласно сюжету DLC, в Эверморе (место действия оригинальной игры) открывается таинственный портал, откуда в королевство проникает таинственная порча. Намереваясь её остановить, король Эван и его союзники отправляются по другую сторону портала для того, чтобы сразиться с королём призраков. Дополнение выйдет зимой 2019 года, точная дата пока не сообщается.

Напомним, что Ni no Kuni II: Revenant Kingdom вышла 23 марта 2018 на PS4 и PC. Ранее игра уже получила дополнение Adventure Pack.

Студия DICE сообщила, что в Star Wars Battlefront II появится популярный персонаж саги «Звёздные войны» Генерал Гривус в качестве играбельного героя. Разработчики сообщили, что способности Гривуса будут полностью копировать способности персонажа из фильма. Также герой получит три уникальных игровых облика, два из которых будут доступны сразу, а третий появится только в новом обновлении для игры. Персонаж будет введён в игру 30 октября.

Star Wars: Battlefront II — компьютерная игра в жанре шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица с возможностью переключаться на вид от третьего лица, по вселенной «Звёздных войн», четвёртая игра в серии Star Wars Battlefront. Проект вышел 17 ноября 2017 года.

