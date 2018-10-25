Камаз представил троллейбус с автономным ходом более 20 км

Москва, , 12:06 — REGNUM Городской низкопольный троллейбус большого класса с увеличенным автономным ходом представили на выставке автобусной техники Busworld Russia-2018 специалисты автозавода Камаз. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба предприятия.

«Автономный ход троллейбуса составляет более 20 км, что позволяет ему проезжать существенную часть городского маршрута без контактных сетей, объезжать ДТП или менять свой путь следования в случае форс-мажора», — говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что новинка расширит границы применения электротранспорта, при этом не потребует привлечения дополнительных инвестиций.

Особенностью нового троллейбуса является применение в качестве накопителя электроэнергии тяговой аккумуляторной батареи литий-титанатных аккумуляторов (LTO). Подобные накопители используются на камазовских электробусах и уже успели себя положительно зарекомендовать в ходе эксплуатации. В троллейбусе предусмотрено 33 места для сидения, имеется аппарель и место для крепления инвалидной коляски. В общей сложности троллейбус сможет перевезти 85 человек.

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