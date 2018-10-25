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Новый китайский спутник займется стратегической разведкой морских ресурсов

Техника

Зачем Китаю спутник наблюдения за океаном Haiyang-2B

Тайюань , Китай, 25 октября 2018, 10:20 — REGNUM  О начинке, истории и предназначении китайской спутниковой системы наблюдения за океаном рассказывает 25 октября агентство Синьхуа после успешного запуска Китаем очередного её элемента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Китай с космодрома «Тайюань» запустил спутник Haiyang-2B (HY-2B), что в переводе на русский означит «Океан-2B», который способен вести всепогодный мониторинг метеорологической обстановки на океане, фиксировать изменения цвета воды и её температуры.

Однако, первый спутник HY-2A был запущен еще в августе 2011 года и стал первым в череде спутников, которые планируется вывести на орбиту. Спустя семь лет тестирования HY-2A в космических условиях Китай подготовил его усовершенствованную версию к пуску.

HY-2B, несмотря на то, что опирается на ту же техническую базу, как и его предшественник, оснащен двумя новыми системами: системой автоматической идентификации для отслеживания и мониторинга морских судов, а также системой сбора, обработки, хранения и передачи данных на наземные и морские источники.

«Спутники семейства HY-2 сыграют ключевую роль в исследовании морских ресурсов, борьбе с природными бедствиями и измерении изменений климата. Далее спутниковая сеть еще послужит миру и морской стратегии Китая», — заявил директор Национального центра океанических спутников при министерстве природных ресурсов Китая Цзян Синвэй.

Отметим, что в обозримой перспективе планируется запустить как минимум еще два спутника семейства Haiyang-2 — HY-2C и HY-2D, которые призваны укрепить орбитальную мониторинговую сеть Китая. Напомним также, что очередной пуск стал уже 288-м в рамках китайской ракетной программы «Чанчжэн».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай вывел новый спутник на орбиту для наблюдения за океаном

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Космические полеты, аппараты и исследования
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