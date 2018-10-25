Микроэлектроника стоит на пороге прорыва

Москва, , 09:02 — REGNUM Микроэлектроника, которая в настоящее время нуждается в модернизации и развитии, может уже в ближайшее время совершить резкий скачок вперед. Прорыв в микроэлектронике и квантовых вычислениях сделают возможным квантовые эффекты. Ими обусловлены свойства топологических изоляторов — совершенно нового класса веществ, к открытию которых привели работы физиков, удостоившихся в 2018 году научной премии Breakthrough Prize.

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На сегодняшний день предел вычислительных мощностей компьютеров практически достигнут, а людям требуются на порядки более скоростные устройства, основанные на других физических явлениях. Надежду на новый виток технического прогресса уже в обозримом будущем и дают открытые в последние десятилетия топологические состояния материи.

Однако пока практика отстаёт от теории. У идеального топологического изолятора на поверхности нулевое сопротивление, а внутри он, наоборот, — идеальный диэлектрик, пишут РИА Новости. На сегодня ни одно из изученных химических соединений этому идеалу не соответствует. Попытки избавиться от недостатков пока успехов не принесли.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на развитие микроэлектроники будет направлено более 170 млрд рублей до 2025 года. Ежегодный темп роста в отрасли в РФ составляет около 10%, однако есть проблема экспорта: на сегодняшней день производство ориентировано в основном на внутреннего потребителя.

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