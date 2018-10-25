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Call of Duty: Black Ops заблокировала игрока за навыки

Техника

Разработчик Battlefield V выложил в сеть видео, в котором продемонстрировал, что он не пользуется чит-программами

Call of Duty: Black Ops заблокировала игрока за навыки
Прямые руки

Редвуд-Сити, США, 25 октября 2018, 08:33 — REGNUM  Известного гйм-дизайнера Battlefield V Флориана Ле Бьяна заблокировали в игре Call of Duty: Black Ops 4‍ за слишком хорошую игру. Машина посчитала, что он использует чит-приложение AimBot. Ле Бьян 24 октября выложил в YouTube ролик с соответствующей жалобой.

В описании к видео гейм-дизайнер обратился к разработчикам студии Treyarch, Ле Бьян сказал, что ему понравилось играть в их игру, однако он больше не может это делать по той причине, что она выдаёт ему сообщение о бане. Видео демонстрирует, что при игре он не использовал AimBot.

https://twitter.com/DRUNKKZ3/status/1054845242250268672

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Напомним, ранее Ле Бьян был киберспортсменом, поэтому он обладает необходимыми навыками. Чит-программы типа AimBot позволяют делать при стрельбе автонаводку на определённые части тела персонажей игры.

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