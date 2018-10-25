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Летающее такси обещают создать российские разработчики к 2020 году

Техника

Аппарат массой порядка 60 кг может перевозить пассажиров в городской черте со скоростью до 200 км/ч

Летающее такси обещают создать российские разработчики к 2020 году
Цитата из к/ф «Пя́тый элеме́нт». реж. Люк Бессон. 1997. Франция
Летающее такси

Москва, 25 октября 2018, 08:23 — REGNUM  В России с 2020 года могут появиться летающие беспилотные такси. Об этом пишут 25 октября «Известия».

Сообщается, что российские конструкторы из центра прототипирования НИТУ «МИСиС» «Кинетика» уже сумели создать действующий прототип летающего такси-беспилотника.

Отмечается, что аппарат массой порядка 60 кг, сочетающий функции «летающего крыла», квадрокоптера и конвертоплана, может перевозить пассажиров в городской черте со скоростью до 200 км/ч. Возможное внедрение новинки может состояться к 2020 году, пишет издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Яндекс» на территории инновационного центра «Сколково» запустила движение беспилотного такси.

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Беспилотники
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