Четверг, 25 Октября 2018 года
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Военные США ошиблись при сбросе бронеавтомобиля с самолета

Техника

Военные сбросили бронеавтомобиль на минуту раньше положенного срока

Военные США ошиблись при сбросе бронеавтомобиля с самолета
Иллюстрация: Mil.ru
Десантирование техники

Вашингтон, 25 октября 2018, 07:35 — REGNUM  Военнослужащие США во время учений по десантированию тяжелой техники промахнулись при сбросе бронеавтомобиля «Хамви» с военно-транспортного самолета, пишет портал Military.com.

https://twitter.com/fighterpics/status/1054821663169306624

Отмечается, что военные сбросили бронеавтомобиль на минуту раньше положенного срока, в результате чего «Хамви» приземлился на расстоянии 1,5 км от зоны выброски. В результате инцидента никто не пострадал, в настоящее время военные расследуют причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу одной из местных начальных школ.

Читайте подробнее: «По ошибке»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

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Военные учения
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