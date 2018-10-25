Запущенный с Плесецка спутник принят на управление ВКС РФ

Москва, , 07:21 — REGNUM Космический аппарат военного назначения, выведенный на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б», был принят на управление наземными средствами Военно-космических сил. Об этом сообщили 25 октября журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Запуск спутника состоялся в 03:15 мск на космодроме Плесецк. Полет и вывод аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Управление спутником осуществляется с помощью телеметрической связи. После принятия аппарата на управление ВКС ему присвоили порядковый номер «Космос-2528».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий, второй по счету пуск ракеты-носителя «Союз-2» в 2018 году состоялся на космодроме Плесецк 17 июня. Носители «Союз-2» пришли на смену «Союзам-У», которые эксплуатировались на космодроме в 1973—2012 годах.

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