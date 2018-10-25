Италия выписала штраф в 15 млн евро для Apple и Samsung

Рим, , 03:22 — REGNUM Антимонопольная служба оштрафовала компании Apple и Samsung за намеренное замедление устройств своего производства, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что компанию Apple оштрафовали на 10 млн евро, Samsung — на 5 млн евро. Поводом для разбирательства послужили жалобы пользователей продукции компаний, которые утверждали, что производитель при помощи обновлений системы сознательно снижает функциональность и производительность устройств. Как предполагается, это должно было стимулировать клиентов своевременно покупать новые модели смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в США было инициировано расследование в отношении компании Apple за сокрытие информации о сознательном снижении производительности смартфонов. Американские власти подозревают, что компания намеренно искажала данные о производительности старых моделей телефонов и вводила в заблуждение инвесторов.

Читайте ранее в этом сюжете: В США начато расследование в отношении Apple из-за замедления iPhone