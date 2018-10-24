В России строят сверхдальний подводный беспилотник для Севморпути

Москва, , 20:59 — REGNUM В России началась постройка сверхдальнего морского беспилотника для использования в условиях Северного морского пути, заявил 24 октября журналистам глава направления физико-математических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов.

По его словам, созданием этого аппарата занимаются сотрудники ЦКБ «Лазурит». Под их руководством должен быть построен демонстратор сверхдальнего морского подводного беспилотника. К 2020 году должны быть построены три таких аппарата.

Их испытания в морских условиях планируется провести в Черном море на маршруте Севастополь — Сочи. К 2023 году должен состояться первый переход нового морского аппарата по Северному морскому пути. Переход будет осуществлен под ледяными полями на расстояние 10 тыс. км.

Кроме того, глава проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко отметил, что новый морской беспилотник будет оснащен неядерным двигателем. По словам Литвиненко, новый аппарат должен будет обладать способностью преодолевать огромные расстояния без всплытия и без выхода на связь с космическими спутниками по данным собственной навигационной системы.

Для уникального сверхдальнего подводного беспилотника уже выбрано название «Сарма» в честь мощных ветров озера Байкал.

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