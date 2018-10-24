США впервые показали новую крылатую ракету Tomahawk Block IV

Париж, , 20:28 — REGNUM На военно-морской выставке Euronaval-2018 в Париже США впервые показали новейший вариант крылатой ракеты Tomahawk R/UGM-109 Block IV морского базирования, сообщает 24 октября ТАСС.

Ракета размещается на стенде производящей ее компании Raytheon. Новый боеприпас впервые демонстрируется на зарубежной выставке.

Разработчики ракеты утверждают, что ими реализован целый ряд модернизаций. В частности, Tomahawk R/UGM-109 Block IV может поражать и стационарные цели на суше, и движущиеся морские объекты.

Кроме того, новая модификация боеприпаса снабжена системой двухсторонней передачи информации, и ракету теперь можно перенацеливать прямо в полете.

Модификация Block IV отличается от более ранних моделей усиленной осколочно-фугасной боевой частью весом 454 кг. Дальность поражения целей — до 1600 км.

Повторная сертификация и замена ряда компонентов ракеты Tomahawk R/UGM-109 Block IV должна проводиться каждые 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день компания Raytheon изготовила более четырех тысяч ракет Tomahawk различных модификаций. По данным открытых источников, из них не менее 60% (2300 единиц) были израсходованы в период с 1991 по 2018 год.

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