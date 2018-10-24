Китай готовится вывести на орбиту космическую станцию нового поколения

Пекин, , 19:15 — REGNUM В китайском Сиане, административном центре северо-западной провинции Шэньси, проходит пятая международная конференция пилотируемой космонавтики; на ней объявлено о том, что в ноябре текущего года на 12-м Чжухайском международном авиасалоне будет представлена новая модель базового блока перспективной космической станции «Тяньхэ», сообщает 24 октября Синьхуа.

Как сообщил руководитель канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Хао Чунь, станция призвана стать первой в стране постоянной орбитальной научно-исследовательской лабораторией, в состав экипажа которой войдут три человека, а при сменах некоторое время на ней смогут работать до шести космонавтов (тайконавтов).

Станция, наряду с базовым, будет включать еще два лабораторных модуля, каждый из которых весом в 20 тонн.

Базовый модуль длиной 16,6 метра и диаметром от 2,8 до 4,2 метров оснащен пятью стыковочными узлами, а также двумя иллюминаторами для выхода в открытый космос. Согласно планам, сборка станции на околоземной орбите состоится в 2022 году.