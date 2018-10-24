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Военно-морской флот Индии заказал системы ПВО в Израиле

Техника

ЗРК «Барак-8» будут установлены на семи боевых кораблях индийского флота

Иерусалим, 24 октября 2018, 19:04 — REGNUM  Правительство Индии заключило договор о закупке израильских корабельных комплексов противовоздушной обороны «Барак-8», сообщает 24 октября пресс-служба израильской компании Israel Aircraft Industries (IAI).

По информации пресс-службы, сумма сделки составляет $ 777 млн. ЗРК «Барак-8» предназначены для установки на семи кораблях военно-морских сил Индии.

Зенитно-ракетный комплекс «Барак-8» позиционируется разработчиком как система не только противовоздушной, но и противоракетной обороны. Компания-разработчик этого ЗРК IAI утверждает, что «Барак-8» способен поражать самолёты, беспилотники, тактические ракеты класса «поверхность-поверхность», а также крылатые ракеты. Дальность действия радиолокационной станции комплекса EL/M-2248 MF-STAR составляет 250 км. РЛС оснащена активной фазированной решеткой с круговым обзором.

Комплекс «Барак-8» заявлен как всепогодный. Аналогичные ЗРК уже используются на авианосце и эсминцах ВМС Индии.

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