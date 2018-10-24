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Hyundai создал экзоскелет для своих рабочих

Техника

С помощью новых технологий рабочие получат новые физические возможности, а также повысится производительность труда

Сеул, 24 октября 2018, 19:46 — REGNUM  Южнокорейский промышленный конгломерат Hyundai начал внедрять в тестовом режиме роботизированные экзоскелеты для рабочих своих предприятий: предполагается, что с его помощью сотрудники смогут снизить получаемую физическую нагрузку и комфортно работать в более сложных условиях. В целом Hyundai рассчитывает таким образом улучшить безопасность условий труда и повысить продуктивность.

Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», экзоскелет получил название H-CEX и сейчас используется на заводах в Северной Америке. Он весит лишь 1,6 килограмма, однако позволяет поднимать рабочим грузы весом до 150 килограммов, а также долгое время находиться в неудобных позах без усталости. По оценкам производителя, рабочие, использующие экзоскелет, будут уставать на 80% меньше.

Также в ближайшем будущем Hyundai представит ещё одну разработку, которая значительно облегчит труд рабочих, вынужденных часто смотреть вверх — например маляров.

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Зарубежная хроника
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