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Представлен макет французского истребителя шестого поколения

Техника

На создание машины у Dassault Aviation уйдет от 15 до 20 лет

Париж, 24 октября 2018, 14:08 — REGNUM  Французская компания Dassault Aviation представила макет истребителя шестого поколения на выставке Euronaval 2018. Создатели заверяют, что новая машина будет заметно превосходить американские F-35 и F-22, сообщает портал Аvia.pro.

Управление новым истребителем не потребует задействования пилота. Беспилотную машину стали создавать, чтобы вооружить Францию и другие европейские страны боевым самолетом, способным противостоять истребителям пятого и предшествующего поколений.

Кроме того, в дальнейшем Франция сможет отказаться от закупки американских истребителей, дорогих и страдающих недоработками. На создание машины уйдет от 15 до 20 лет.

На выставке показали макет беспилотной машины, однако ранее сообщалось о разработке также пилотируемой модификации. Истребитель планируют оснастить двумя двигателями высочайшей мощности и скорости.

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