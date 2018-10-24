В Жуковском испытали планер МС-21-300 с максимальной нагрузкой при посадке

Жуковский, Московская область, , 13:57 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского провели сертификационные испытания планера пассажирского лайнера МС-21−300 на случай максимальной нагрузки при посадке. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе института.

Отмечается, что в ходе испытаний к планеру сначала прикладывались воздействия силой 67% от расчетных параметров, затем они повышались до 90%. При этом учёные использовали коэффициент безопасности 1,5. Самые большие нагрузки были даны на опоры шасси, хвостовую часть фюзеляжа и центроплан.

«Испытания проведены с положительным результатом: основные силовые элементы конструкции планера выдержали заданные расчетные нагрузки», — говорится в сообщении.

На следующем этапе специалисты планируют провести сертификационные статические испытания на случай максимального кручения фюзеляжа.

МС-21−300 — новый пассажирский лайнер, рассчитанный на 163−211 пассажиров. По своим характеристикам МС-21 превосходит существующие аналоги, прежде всего благодаря крылу из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданному для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров.

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