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В ОАЭ построят вакуумный поезд

Техника

Скорость изделия может достигать 1 тыс. 200 км в час

Абу-Даби, 24 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Американская компания приступит к строительству путей для гиперзвукового поезда в Абу-Даби в третьем квартале 2019 года, сообщает 24 октября Reuters.

Вакуумный поезд или гиперлуп движется с огромной скоростью, достигающей 1 тыс. 200 км ч. по вакуумной трубе. Данная технология должна послужить заменой железнодорожной инфраструктуре в будущем.

Напомним, проект гиперлупа был предложен в 2013 году известным предпринимателем Илоном Маском. Испытательные полигоны для вакуумного поезда построены в ряде городов США.

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