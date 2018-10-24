В ОАЭ построят вакуумный поезд

Абу-Даби, , 12:02 — REGNUM Американская компания приступит к строительству путей для гиперзвукового поезда в Абу-Даби в третьем квартале 2019 года, сообщает 24 октября Reuters.

Вакуумный поезд или гиперлуп движется с огромной скоростью, достигающей 1 тыс. 200 км ч. по вакуумной трубе. Данная технология должна послужить заменой железнодорожной инфраструктуре в будущем.

Напомним, проект гиперлупа был предложен в 2013 году известным предпринимателем Илоном Маском. Испытательные полигоны для вакуумного поезда построены в ряде городов США.

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